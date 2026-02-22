W poniedziałek nastąpi zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Jak poinformował katowicki oddział GDDKiA, zamknięte zostaną lewe pasy zarówno w stronę Katowic, jak i Bielska-Białej. Utrudnienia potrwają do 2 marca.

Utrudnienia na DK1 w Czechowicach-Dziedzicach od 23 lutego 2026 / Oficjalny profil Gminy Czechowice-Dziedzice na Facebooku / Materiały prasowe

Od 23 lutego na DK1 w Czechowcicach-Dziedzicach będzie obowiązywało ograniczenie prędkości i utrudnienia.

Rozpoczyna się budowa wiaduktu na drodze krajowej nr 1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że od poniedziałku 23 lutego będą występować utrudnienia na DK1 w Czechowicach-Dziedzicach. Kierowcy powinni liczyć się z ograniczeniem prędkości oraz możliwością tworzenia się zatorów w godzinach szczytu.

DK1 łączy północ Polski z południem kraju i przejściami granicznymi w Gorzyczkach z Czechami i Zwardoniu ze Słowacją. Drogowcy poinformowali, że zmiana organizacji ruchu ma związek z budową nowego wiaduktu drogowego.

Władze Czechowic-Dziedzic podały, że powstaną tam dwa bliźniacze wiadukty w ciągu DK1, które umożliwią w kolejnym etapie realizację nowego układu drogowego - łącznika ulicy Mazańcowickiej oraz rozbudowę ulicy Bażaniec.

Powstanie bezkolizyjne połączenie, pozwalające między innymi ominąć skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na drodze krajowej. Budowa pierwszego, wschodniego obiektu w ciągu DK1, na jezdni w kierunku Katowic, rozpocznie się wiosną.