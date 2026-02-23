Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej (woj. śląskie) rozpoczął budowę nowoczesnej stacji ładowania autobusów elektrycznych. Inwestycja o wartości ponad 8,5 mln zł ma znacząco przyspieszyć rozwój elektromobilności w spółce – poinformował przedstawiciel MZK, Michał Gąsior.

Bielskie MZK buduje nową stację ładowania autobusów elektrycznych (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nowa infrastruktura obejmie pięć dwustanowiskowych ładowarek typu plug-in oraz trzy dwustanowiskowe stacje pantografowe. Urządzenia będą dysponować mocą od 120 do 180 kW, co łącznie daje osiem ładowarek o całkowitej mocy 1080 kW. Oddanie stacji do użytku planowane jest jeszcze w pierwszym półroczu tego roku.

Projekt realizuje firma ZPUE, która odpowiada za przygotowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń, budowę fundamentów, bramownicy, niezbędnych instalacji oraz przebudowę nawierzchni. W ramach umowy dostarczone zostanie także oprogramowanie i narzędzia serwisowe.

Środki na inwestycję pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ubiegłym roku MZK zakontraktował 50 nowych autobusów, w tym 16 elektrycznych i 6 wodorowych. Spółka, będąca największym przewoźnikiem w regionie, dysponuje flotą ponad 130 pojazdów i realizuje zadania w zakresie lokalnego transportu publicznego.