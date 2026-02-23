Uwaga na nowy rodzaj oszustw internetowych - ostrzega przed nimi śląska policja. Oszuści wysyłają maile i nawiązują w nich do rzekomych przestępstw seksualnych, a w drugim przypadku do fałszywej wygranej na loterii. W rzeczywistości to próba wyłudzenia danych osobowych oraz pieniędzy.

W pierwszym przypadku oszuści podają się za policjantów. Adresatowi maila sugerują, że popełnił rzekome przestępstwa seksualne w sieci. Chodzi o dziecięcą pornografię.

Wiadomości zawierają też m.in. groźby prawne, informacje o wezwaniu, a nawet nazwisko i adres mailowy rzekomego policjanta, który zajmuje się sprawą i z którym należy się kontaktować.

W drugim przypadku natomiast mail to informacja o tym, że nadawca wygrał pieniądze w loterii finansowej, a teraz chce odbiorcy maila przekazać darowiznę i prosi o kontakt.

Jak informują śląscy policjanci, taki mail trafił też do nich.

