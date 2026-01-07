Ograniczona widoczność, niskie temperatury i śnieg sprawiają, że warunki na beskidzkich szlakach są bardzo trudne - ostrzegają ratownicy GOPR. Turyści planujący górskie wędrówki muszą być odpowiednio przygotowani i zachować szczególną ostrożność. Rozwagę należy zachować także na stokach narciarskich.

Trudne warunki na szlakach w Beskidach. GOPR apeluje o ostrożność / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Jak informują goprowcy, w środę rano widoczność w dolinach Beskidów nie przekraczała 1 kilometra. W wyższych partiach gór występowały zamglenia, a temperatura nad ranem spadła do -10 stopni Celsjusza. Na szlakach panują typowo zimowe warunki.

Warunki w Beskidach są zimowe - podkreślił ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku.

Na Babiej Górze obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Zamknięty pozostaje najtrudniejszy szlak w Beskidach - żółty, zwany Percią Akademików. W wyższych partiach gór leży kilkanaście centymetrów śniegu, najwięcej na Hali Miziowej (30 cm) oraz na Markowych Szczawinach (16 cm).

Apel o rozwagę i odpowiednie przygotowanie

Ratownicy GOPR apelują do turystów o rozwagę i odpowiednie przygotowanie do wędrówek. Niezbędne są ciepłe ubrania, raczki, naładowany telefon z aplikacją "Ratunek" oraz powerbank. Przypominają także, że zmrok zapada wcześnie, co dodatkowo utrudnia poruszanie się po szlakach.

W górach działają koleje linowe i ośrodki narciarskie, jednak goprowcy przestrzegają przed brawurą. Tylko we wtorek interweniowaliśmy 35 razy. Jeden z wypadków był poważny: w Szczyrku narciarz uderzył w armatkę śnieżą. W poważnym stanie trafił do szpitala - poinformował ratownik GOPR.

Numer alarmowy GOPR

W razie wypadku w górach należy dzwonić pod bezpłatny numer alarmowy GOPR: 985 lub 601 100 300.