W dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada, mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą mogli bezpłatnie korzystać z autobusów, tramwajów i trolejbusów – poinformował Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Celem tej inicjatywy jest zachęcenie mieszkańców do pozostawienia samochodów w domach i skorzystania z komunikacji miejskiej, co ma pomóc w uniknięciu problemów z parkowaniem w okolicach cmentarzy.

1 listopada na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie można jeździć za darmo komunikacją miejską.

Chodzi o autobusy, trolejbusy i tramwaje.

W ramach ułatwień związanych ze świętem Wszystkich Świętych, na seniorów odwiedzających dwa gliwickie cmentarze czeka m.in. darmowy transport meleksem.

Jak podkreślił rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek, w okresie Wszystkich Świętych uruchomionych zostanie 18 specjalnych linii autobusowych w 11 miastach regionu: Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Knurowie, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich i Tychach. Specjalne linie będą kursować do największych cmentarzy od 31 października lub 1 listopada do 2 listopada.

Dodatkowo w dniach 31 października - 2 listopada, na wielu liniach komunikacji miejskiej w GZM będą obowiązywać specjalne rozkłady jazdy.

Szczegółowe informacje na temat zmian i rozkładów dostępne są na stronie internetowej Transport GZM .

W Gliwicach, z myślą o seniorach i osobach z niepełnosprawnościami, miasto uruchomi bezpłatne przejazdy meleksami na terenie dwóch cmentarzy - centralnego i lipowego.

Z tej formy transportu będzie można skorzystać od 29 do 31 października w godzinach 9:00-17:00.