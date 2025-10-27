14-letni chłopiec trafił do szpitala po ataku krokodyla podczas wędkowania na plaży Myall w północnym Queensland w Australii. Władze apelują o ostrożność – trwa sezon rozrodczy gadów, a ryzyko agresji rośnie.
- 14-letni chłopiec został zaatakowany przez krokodyla podczas wędkowania na plaży Myall w Cape Tribulation.
- Świadkowie szybko pomogli nastolatkowi, który z poważnymi obrażeniami nóg i tułowia trafił do szpitala.
- Październik to sezon rozrodczy krokodyli, kiedy samce są bardziej agresywne, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych spotkań.
- Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl
Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie na malowniczej plaży Myall na przylądku Cape Tribulation w północnym Queensland. 14-letni chłopiec wędkował wraz z dwiema innymi osobami w wodzie sięgającej do pasa. W pewnym momencie został zaatakowany przez krokodyla.
Świadkowie ataku rzucili się na pomoc nastolatkowi. Wyciągnęli go z wody, udzielili pierwszej pomocy. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.
14-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Cairns. Jak się okazało, odniósł poważne obrażenia nóg i tułowia. Mimo to lekarze oceniają jego stan jako stabilny.
Październik to początek corocznego sezonu rozrodczego krokodyli w północnym Queensland. W tym czasie samce stają się szczególnie agresywne i zuchwałe podczas poszukiwania partnerki. Ryzyko spotkania z drapieżnikiem znacząco wzrasta.
Po ataku na wędkującego chłopca natychmiast rozpoczęto poszukiwania krokodyla, wykorzystując drony oraz łódź z reflektorem. Do tej pory nie udało się odnaleźć zwierzęcia. Służby zapowiadają dalszy monitoring okolicznych plaż oraz zainstalowanie dodatkowych tablic ostrzegających o obecności krokodyli.
Służby apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominają, że Cape Tribulation leży w Parku Narodowym Daintree. Miejsce to słynie z niezwykłego krajobrazu, krystalicznie czystych wód i dzikiej przyrody. Jednak to właśnie tu, na styku dżungli i oceanu, natura pokazuje swoje mniej przyjazne oblicze.
Władze przypominają, że wchodzenie do wody w północnym Queensland, zwłaszcza w sezonie rozrodczym krokodyli, zawsze wiąże się z ryzykiem.