Dwoje Ukraińców podejrzanych o działanie na rzecz obcego wywiadu zostało zatrzymanych w Katowicach. To efekt wspólnych działań Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prokuratury Okręgowej w Lublinie - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Informację potwierdził rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jacek Dobrzyński potwierdził RMF FM, że zatrzymani to 34-latka i 32-latek, którzy specjalizowali się w rozpoznawaniu potencjału militarnego naszego kraju.

Mieli też montować urządzenia do monitorowania infrastruktury krytycznej. Chodziło między innymi o zakładanie ukrytych kamerek na szlakach transportu uzbrojenia i sprzętu dla Ukrainy. Zbierali też informacje na temat polskich żołnierzy.

Przy zatrzymanych znaleziono duże ilości sprzętu do łączności.

Kobieta i mężczyzna usłyszeli zarzuty szpiegostwa, za które grozi 8 lat więzienia. Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.