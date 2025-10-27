Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje o terminach próbnego egzaminu ósmoklasisty. Podała również, kiedy odbędą się próbne matury.

Kiedy odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty?

Próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przeprowadzony będzie w dniach 12-14 styczna 2026 r. Każdego dnia rozpocznie się o godz. 9:00.



12 stycznia - próbny egzamin z języka polskiego,

- próbny egzamin z języka polskiego, 13 stycznia - próbny egzamin z matematyki,

- próbny egzamin z matematyki, 14 stycznia - próbny egzamin z języka angielskiego.

Warto przypomnieć, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w 2026 r. w dniach 11-13 maja. Wyniki mają być ogłoszone 3 lipca.

Terminy próbnych matur

Próbne egzaminy maturalne przeprowadzone zostaną w dwóch terminach: 12-16 stycznia 2026 r. i 4-6 marca 2026 r. W tym pierwszym odbędą się w dwóch sesjach: porannej - o godz. 9.00 i popołudniowej - o godz. 14.00.



12 stycznia: rano - próbny egzamin z historii sztuki, po południu - z historii muzyki;

rano - próbny egzamin z historii sztuki, po południu - z historii muzyki; 13 stycznia: rano - próbny egzamin z fizyki, po południu - z filozofii;

rano - próbny egzamin z fizyki, po południu - z filozofii; 14 stycznia: rano - próbny egzamin z biologii, po południu - z historii;

rano - próbny egzamin z biologii, po południu - z historii; 15 stycznia: rano - próbny egzamin z chemii, po południu - z geografii;

rano - próbny egzamin z chemii, po południu - z geografii; 16 stycznia: rano - próbny egzamin z wiedzy o społeczeństwie.

Wszystkie powyższe przedmioty należą do grupy przedmiotów do wyboru i zdawane są na poziomie rozszerzonym.

W marcowej sesji próbnych matur odbędą się egzaminy na poziomie podstawowym z przedmiotów obowiązkowych. Wszystkie będą się rozpoczynać o godz. 9:00.



4 marca: próbny egzamin z języka polskiego,

próbny egzamin z języka polskiego, 5 marca: próbny egzamin z matematyki,

próbny egzamin z matematyki, 6 marca: próbny egzamin z języka angielskiego.

"Próbny egzamin ósmoklasisty oraz próbny egzamin maturalny powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym, tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie, oraz diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia" - podkreśla CKE w dzisiejszym komunikacie.

"Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą - w ramach oceniania bieżącego - na podstawie wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia. Niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy" - wyjaśniono.