"Otwieramy nowy odcinek trasy S1, długo wyczekiwane obejście Węgierskiej Górki, które połączy Polskę ze Słowacją i z południem Europy" - poinformował w czwartek za pośrednictwem serwisu X premier Donald Tusk. Trasa liczy 8,5 km długości i połączy czynne fragmenty trasy z Żywca do Przybędzy oraz z Milówki do Szarego.
Jak informowaliśmy wcześniej nowy odcinek drogi ekspresowej S1 między Przybędzą i Milówką nazywany "obejściem Węgierskiej Górki" jest dostępny dla kierowców od czwartku, 23 października.
Z tej okazji w mediach społecznościowych krótkie nagranie zamieścił szef polskiego rządu. "Dzisiaj otwieramy nowy odcinek S1, czyli długo wyczekiwane obejście Węgierskiej Górki, które połączy nas ze Słowacją i dalej z południem Europy. To jeden z najbardziej efektownych projektów drogowych w historii Polski. Dwa tunele, pięć estakad, trzy mosty, a przy okazji to chyba najbardziej malownicza trasa ekspresowa w Polsce" - powiedział premier na filmie opublikowanym w czwartek na portalu X.