Dziś w Paryżu rusza proces 10 osób, które są oskarżone o nękanie w internecie żony prezydenta Francji - Brigitte Macron. Sprawa dotyczy fałszywych twierdzeń o tym, że pierwsza dama Francji urodziła się mężczyzną.

Rusza proces ws. szokujących twierdzeń o Brigitte Macron / Blondet Eliot/ABACA / East News

Dziś w Paryżu rusza proces dziesięciu osób oskarżonych o zniesławienie Brigitte Macron.

Oskarżeni mieli publikować fałszywe komentarze o płci i seksualności pierwszej damy.

Grozi im do dwóch lat więzienia.

Plotki o tym, że Brigitte Macron urodziła się mężczyzną, krążą od lat.

Wśród oskarżonych są publicysta "Zoe Sagan" i medium Amandine Roy.

Roy opublikowała wywiad, w którym sugerowano, że Brigitte Macron była mężczyzną.

Macronowie pozwali też amerykańską podcasterkę Candace Owens.

Przed sądem staną oskarżeni w wieku od 41 do 60 lat - podaje France24. Chodzi o ośmiu mężczyzn i dwie kobiety. Mieli oni zamieszczać w sieci nieprawdziwe komentarze dotyczące płci i seksualności pierwszej damy, a także porównywać różnicę wieku między nią a prezydentem Emmanuelem Macronem do "pedofilii". W przypadku skazania grozi im do dwóch lat więzienia.

Plotki o płci Brigitte Macron

Twierdzenia, że Brigitte Macron urodziła się mężczyzna, od lat były rozpowszechniane głównie przez środowiska skrajnej prawicy - wskazuje France24. Plotki te pojawiły się już w czasie wyborów prezydenckich w 2017 roku i były podsycane zarówno we Francji, jak i za granicą.

Francuska pierwsza dama złożyła pozew w sierpniu 2024 roku. Śledztwo doprowadziło do aresztowań w grudniu 2024 i lutym 2025 roku.

Adwokat Brigitte Macron nie odpowiedział na zapytania AFP i nie wiadomo, czy pierwsza dama będzie obecna na rozprawach.

Publicysta i medium wśród oskarżonych

Na ławie oskarżonych usiądzie 41-letni Aurelien Poirson-Atlan, znany w mediach społecznościowych jako Zoe Sagan popularny w środowiskach szerzących teorie spiskowe.

Wśród oskarżonych znajduje się także kobieta, która już była pozwana o zniesławienie Brigitte Macron w 2022 roku. Chodzi o 51-letnią Delphine J., samozwańczą medium duchową, posługująca się pseudonimem Amandine Roy.

W 2021 roku Roy opublikowała na swoim kanale YouTube czterogodzinny wywiad z samozwańczą niezależną dziennikarką Natachą Rey, w którym twierdziła, że Brigitte Macron, z domu Trogneux, była kiedyś mężczyzną o imieniu Jean-Michel Trogneux - tak nazywa się brat pierwszej damy.

Obie kobiety zostały w 2024 roku zobowiązane do zapłaty odszkodowania Brigitte Macron i jej bratu, zanim wyrok został uchylony w apelacji. Pierwsza dama od tego czasu skierowała sprawę do najwyższego sądu apelacyjnego w kraju.

Walka pary prezydenckiej w Ameryce

Batalia sądowa czeka także francuską parę prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Macronowie złożyli w lipcu pozew o zniesławienie w USA przeciwko konserwatywnej podcasterce Candace Owens, która wyprodukowała serię zatytułowaną "Becoming Brigitte", w której twierdzi, że Brigitte urodziła się jako mężczyzna.

Kilku z oskarżonych, którzy mają stanąć przed sądem w Paryżu, udostępniało posty tej influencerki. W jednym z nich oskarżony podzielił się twierdzeniami o "2 tysiącach osób" gotowych chodzić "od drzwi do drzwi w Amiens (rodzinnym mieście pary prezydenckiej), aby wyjaśnić sprawę Brigitte".

Amerykański prawnik Macronów przekazał, że para planuje przedstawić "naukowe" dowody i zdjęcia potwierdzające, że pierwsza dama nie jest osobą transpłciową.

Znane kobiety na celowniku

Brigitte Macron nie jest jedyną znaną kobietą, która padła ofiarą plotek dotyczących płci lub seksualności. Podobne ataki dotknęły m.in. byłą pierwszą damę USA Michelle Obamę, byłą wiceprezydent Kamalę Harris czy byłą premier Nowej Zelandii Jacindę Ardern.