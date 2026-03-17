Niebezpieczny incydent w Rudzie Śląskiej (Śląskie). 34-letni mężczyzna groził swojej byłej partnerce, że ją podpali, a następnie rozlał łatwopalną substancję na klatce schodowej. Wyrwał jej też jej torebkę z pieniędzmi. Policjanci szybko namierzyli sprawcę i zatrzymali go. Podejrzany usłyszał prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

W miniony wtorek po godzinie 17:00 w jednym z budynków mieszkalnych w Rudzie Śląskiej doszło do niebezpiecznego incydentu.

Na policję wpłynęło zgłoszenie, że 34-letni mężczyzna groził swojej byłej partnerce, że ją podpali, a następnie rozlał i podpalił łatwopalną substancję na klatce schodowej.

Po chwili popchnął kobietę, powodując jej upadek na schody, i siłą wyrwał jej torebkę, w której było 500 złotych.

Policjanci zatrzymali sprawcę jeszcze tego samego dnia. Funkcjonariuszom udało się również odzyskać skradzione mienie w całości. Pokrzywdzona 29-latka została przebadana, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.





Zarzuty i areszt

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie 34-latkowi zarzutów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Mężczyźnie grozi kara do 12 lat więzienia.