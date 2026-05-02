Gliwice zmagają się z awarią wodociągową. Problemy mogą potrwać do popołudnia.

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Kropaczek, woda pojawiła się na ulicach w centrum Gliwic. Komunikat w tej sprawie wydało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

"W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 02.05.2026 r. może występować obniżone ciśnienie wody, zmętnienie lub chwilowe braki wody dla obszaru zasilania Gliwic od godz. 6:00 do godz. 15:00" - wyjaśniono.



Na razie nie ma informacji, na czym dokładnie polega awaria.

