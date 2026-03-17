Signify Poland, największy pracodawca przemysłowy w regionie pilskim, ogłosił redukcję 295 stanowisk w swoich zakładach w Pile, Łodzi i Warszawie. Najwięcej osób, około 200, zostanie zwolnionych w fabryce w Pile. Jednocześnie firma zapowiada utworzenie 100 nowych miejsc pracy w ramach wdrażania nowych technologii.

Redukcja zatrudnienia i nowe inwestycje

Spółka Signify Poland przygotowuje się do redukcji 295 stanowisk w zakładzie produkcyjnym w Pile (Wielkopolskie) oraz biurach w Łodzi i Warszawie. Najwięcej osób, około 200, straci pracę w pilskim zakładzie.

Decyzja o zwolnieniach jest związana z wygaszaniem produkcji oświetlenia konwencjonalnego. Signify Poland planuje skoncentrować się na energooszczędnych rozwiązaniach LED oraz zintegrowanych systemach oświetleniowych.

Proces zmniejszania zatrudnienia potrwa do końca roku.

"Redukcja 295 stanowisk to trudny, ale konieczny krok. Proces jest prowadzony zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych. Osoby dotknięte zmianami otrzymają odprawy przekraczające wymogi ustawowe oraz kompleksowy program wsparcia realizowany przez zewnętrznego, profesjonalnego partnera" – poinformowała rzeczniczka spółki Ewa Czaińska.

Nowe miejsca pracy

W ramach transformacji do Polski trafią nowe kompetencje, procesy i linie produkcyjne, w tym technologia druku 3D. Pozwoli to na stworzenie około 100 nowych miejsc pracy w Pile w nadchodzących latach.

Zwolnieni pracownicy będą mogli wziąć udział w rekrutacjach prowadzonych w całej organizacji Signify.

"Jeśli kompetencje danej osoby są zbliżone do wymagań na oferowanym stanowisku, pracownik otrzyma propozycję dalszych kroków rekrutacyjnych lub możliwość rozważenia dostępnej roli" – dodała rzeczniczka.

Signify Poland – lider branży oświetleniowej

Signify Poland zatrudnia w Polsce około 2700 osób, posiada fabryki w Pile i Kętrzynie, centrum usług wspólnych w Pile i Łodzi oraz biuro handlowe w Warszawie.

Zakład w Pile wytwarza oświetlenie konwencjonalne do zastosowań specjalnych, oprawy profesjonalne i konsumenckie w technologii LED, systemach Hue oraz elektronikę oświetleniową. Także w Pile mieszczą się działy odpowiedzialne m.in. za badania i rozwój, finanse, logistykę czy HR na poziomie regionalnym i globalnym firmy.

Firma jest obecna w ponad 70 krajach i zatrudnia około 27 tys. pracowników na całym świecie. W 2025 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,8 mld euro.