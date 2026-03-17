​Niepokojące sceny rozegrały się na jednym z osiedli w Ostrowi Mazowieckiej (woj. mazowieckie). 52-letni mężczyzna oddał strzały z broni pneumatycznej, uszkadzając okna w mieszkaniach i na klatce schodowej.

Ostrowia Mazowiecka: 52-latek strzelał do okien i klatek schodowych

Policjanci w piątek 13 marca otrzymali zgłoszenie, że w ostatnich tygodniach uszkodzono kilka szyb w oknach oraz na klatce schodowej - prawdopodobnie w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy ujawnili odpryski i przestrzeliny.

W ciągu kilku godzin od zgłoszenia zatrzymano podejrzanego. Okazał się nim 52-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego.

Strzelał z broni pneumatycznej, usłyszał zarzut

W chwili zatrzymania mężczyzna miał 0,4 promila alkoholu we krwi, dlatego czynności z jego udziałem przeprowadzono dopiero po wytrzeźwieniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli także broń pneumatyczną typu ASG oraz amunicję.

Na razie nie wiadomo, co skłoniło 52-latka do takiego zachowania. Sprawą zajmują się policja i prokuratura, które wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Za zniszczenia spowodowane ostrzałem grozi mu kara nawet do 5 lat więzienia.