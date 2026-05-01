Po południu na zboczach Baraniej Góry w Beskidach wybuchł pożar. Sytuacja jest już opanowana, ale spaliło się ok. 3 hektarów lasu i traw. Akcja gaśnicza była prowadzona w trudnych warunkach.

Na miejscu pojawiło się 30 strażackich wozów / OSP Kamesznica /

W działania na zboczach Baraniej Góry zaangażowanych było ponad 30 strażackich wozów i samolot gaśniczy, który zrzucał wodę na palący się las - przekazał reporter RMF FM Marcin Buczek.

Zgłoszenie o pożarze przyszło od turysty po godzinie 16:00. Spaliło się około 3 hektarów lasu i trawy.

Sytuacja jest już opanowana, ale strażacy będą pracowali do późnych godzin nocnych. Akcję od początku prowadzili w trudnych warunkach, wysoko w górach. Dojazd do miejsca pożaru był możliwy tylko leśną drogą. Strażacy musieli dowozić wodę na odcinku około siedmiu kilometrów.

