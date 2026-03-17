Od stycznia trwały intensywne poszukiwania 37-letniego mieszkańca gminy Rokietnica, którego zaginięcie zgłosiła rodzina. Mężczyzna ostatni raz widziany był 18 stycznia i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Od stycznia trwały intensywne poszukiwania 37-letniego mieszkańca gminy Rokietnica (Podkarpackie), którego zaginięcie zgłosiła rodzina. 

Mężczyzna ostatni raz widziany był 18 stycznia i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Szeroko zakrojone działania służb

W akcję poszukiwawczą zaangażowani byli policjanci z Jarosławia, funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz strażacy. 

Służby sprawdzały tereny leśne, pola, studnie i opuszczone budynki, wykorzystując quady i drony. Mundurowi rozmawiali także z mieszkańcami okolicznych miejscowości i przekazywali rysopis zaginionego.

Przełom dzięki czujności mieszkanki

Przełom w sprawie nastąpił w minioną niedzielę tuż po północy. Jedna z mieszkanek Pruchnika rozpoznała mężczyznę na podstawie zdjęć opublikowanych w internecie i natychmiast zawiadomiła policję. 

Funkcjonariusze potwierdzili, że odnaleziony to poszukiwany 37-latek.

Mieszkał w lesie, był pijany

Mężczyzna przebywał na terenie Pruchnika. Badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w jego organizmie

W rozmowie z policjantami wyjaśnił, że "w ostatnim czasie mieszkał w lesie pomiędzy Wolą Węgierską, a Heluszem, w ziemiance, z której sporadycznie wychodził". 

37-latek został przekazany pod opiekę rodziny. 

