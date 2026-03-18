Ciężarówka z ładunkiem złomu, w którym wykryto podwyższony poziom radiacji, została zatrzymana w Dąbrowie Górniczej. Służby natychmiast podjęły działania, a pojazd trafił na specjalnie zabezpieczony parking w powiecie gliwickim.
Do niecodziennej sytuacji doszło w Dąbrowie Górniczej (Śląskie), gdzie tydzień temu pojawił się samochód ciężarowy przewożący złom.
Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, zlecenie na przewóz pochodziło od firmy z województwa wielkopolskiego.
Po przyjeździe do zakładu przerobu złomu, w ładunku wykryto podwyższony poziom radiacji.
Ze względu na wykryte zagrożenie, pojazdu nie wpuszczono na teren zakładu. Samochód został natychmiast skierowany na specjalny parking w jednej z miejscowości w powiecie gliwickim.
Cały teren został zabezpieczony przez policję, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i pracownikom okolicznych firm.
Służby prowadzą dochodzenie, aby ustalić, dlaczego w ładunku złomu pojawił się podwyższony poziom promieniowania.
Na razie nie wiadomo, co dokładnie było źródłem promieniowania w przewożonym złomie.