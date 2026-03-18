Ciężarówka z ładunkiem złomu, w którym wykryto podwyższony poziom radiacji, została zatrzymana w Dąbrowie Górniczej. Służby natychmiast podjęły działania, a pojazd trafił na specjalnie zabezpieczony parking w powiecie gliwickim.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.



Do niecodziennej sytuacji doszło w Dąbrowie Górniczej (Śląskie), gdzie tydzień temu pojawił się samochód ciężarowy przewożący złom.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, zlecenie na przewóz pochodziło od firmy z województwa wielkopolskiego.

Po przyjeździe do zakładu przerobu złomu, w ładunku wykryto podwyższony poziom radiacji.





Auto skierowane na specjalny parking



Ze względu na wykryte zagrożenie, pojazdu nie wpuszczono na teren zakładu. Samochód został natychmiast skierowany na specjalny parking w jednej z miejscowości w powiecie gliwickim.

Cały teren został zabezpieczony przez policję, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i pracownikom okolicznych firm.

Służby prowadzą dochodzenie, aby ustalić, dlaczego w ładunku złomu pojawił się podwyższony poziom promieniowania.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie było źródłem promieniowania w przewożonym złomie.