Już dziś wieczorem ulicami Starego Miasta w Krakowie przejdzie Akademicka Droga Krzyżowa. To coroczne wydarzenie gromadzi tysiące studentów i mieszkańców stolicy Małopolski, a jego trasa prowadzi przez centrum miasta. To oznacza zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

/ Fot. Jan Graczyński / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.

Akademicka Droga Krzyżowa rozpocznie się o godzinie 20:30 przy Kolegiacie św. Anny. Uczestnicy przejdą ulicami Starego Miasta, a finał nabożeństwa zaplanowano przy Bazylice św. Franciszka z Asyżu.

W tym roku wydarzeniu będzie przewodniczył metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Tematem przewodnim tegorocznej Drogi Krzyżowej są słowa: słuchać, pościć, razem – nawiązujące do orędzia papieża Leona XIV na Wielki Post.

Duchowe przeżycie i integracja środowisk

Jak podkreśla archidiecezjalny duszpasterz akademicki ks. Krzysztof Porosło, Akademicka Droga Krzyżowa to wyjątkowe nabożeństwo, które jednoczy środowiska akademickie Krakowa.

„To nabożeństwo drogi krzyżowej z rozważaniem kolejnych stacji, które odbywa się każdego roku w Wielkim Poście i jednoczy środowiska akademickie” – przypomina ks. Porosło.

Duchowny zwraca uwagę, że młodzi ludzie chętnie biorą udział w wydarzeniu nie tylko ze względów religijnych, ale także dlatego, że integruje ono różne duszpasterstwa akademickie i jest atrakcyjne wizualnie.

„Idziemy ulicami Starego Miasta i jest to doświadczenie jakby zderzenia dwóch światów. My jesteśmy w trakcie drogi krzyżowej, ale równocześnie ludzie gadają, siedzą w restauracjach” – zauważa ks. Porosło.

W trakcie nabożeństwa uczestnicy niosą duży krzyż, będący kopią krzyża Światowych Dni Młodzieży. Krzyż jest przekazywany między studentami z różnych duszpasterstw akademickich przy każdej stacji.

Utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z wydarzeniem kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia w rejonie ścisłego centrum Krakowa.

Jak poinformował rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, Marek Gancarczyk, w godzinach od 20:30 do 22:30 tramwaje i autobusy mogą kursować innymi trasami.

Wydarzenie co roku przyciąga nie tylko studentów, ale również mieszkańców Krakowa, którzy chcą wspólnie przeżyć ten wyjątkowy czas Wielkiego Postu.