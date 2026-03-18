Już dziś wieczorem ulicami Starego Miasta w Krakowie przejdzie Akademicka Droga Krzyżowa. To coroczne wydarzenie gromadzi tysiące studentów i mieszkańców stolicy Małopolski, a jego trasa prowadzi przez centrum miasta. To oznacza zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.
Akademicka Droga Krzyżowa rozpocznie się o godzinie 20:30 przy Kolegiacie św. Anny. Uczestnicy przejdą ulicami Starego Miasta, a finał nabożeństwa zaplanowano przy Bazylice św. Franciszka z Asyżu.
W tym roku wydarzeniu będzie przewodniczył metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Tematem przewodnim tegorocznej Drogi Krzyżowej są słowa: słuchać, pościć, razem – nawiązujące do orędzia papieża Leona XIV na Wielki Post.
Jak podkreśla archidiecezjalny duszpasterz akademicki ks. Krzysztof Porosło, Akademicka Droga Krzyżowa to wyjątkowe nabożeństwo, które jednoczy środowiska akademickie Krakowa.
„To nabożeństwo drogi krzyżowej z rozważaniem kolejnych stacji, które odbywa się każdego roku w Wielkim Poście i jednoczy środowiska akademickie” – przypomina ks. Porosło.
Duchowny zwraca uwagę, że młodzi ludzie chętnie biorą udział w wydarzeniu nie tylko ze względów religijnych, ale także dlatego, że integruje ono różne duszpasterstwa akademickie i jest atrakcyjne wizualnie.
„Idziemy ulicami Starego Miasta i jest to doświadczenie jakby zderzenia dwóch światów. My jesteśmy w trakcie drogi krzyżowej, ale równocześnie ludzie gadają, siedzą w restauracjach” – zauważa ks. Porosło.
W trakcie nabożeństwa uczestnicy niosą duży krzyż, będący kopią krzyża Światowych Dni Młodzieży. Krzyż jest przekazywany między studentami z różnych duszpasterstw akademickich przy każdej stacji.
W związku z wydarzeniem kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia w rejonie ścisłego centrum Krakowa.
Jak poinformował rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, Marek Gancarczyk, w godzinach od 20:30 do 22:30 tramwaje i autobusy mogą kursować innymi trasami.
Wydarzenie co roku przyciąga nie tylko studentów, ale również mieszkańców Krakowa, którzy chcą wspólnie przeżyć ten wyjątkowy czas Wielkiego Postu.