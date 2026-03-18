Policjanci z Katowic odnaleźli obraz Feliksa Michała Wygrzywalskiego, który zaginął w czasie II wojny światowej. Dzieło zostało zabezpieczone podczas akcji przeprowadzonej w jednym z mieszkań na terenie miasta.
Obraz „Dzieci nad wodą” autorstwa Feliksa Michała Wygrzywalskiego zniknął w 1944 roku z prywatnej kolekcji Leona Babińskiego w Warszawie.
Przez lata figurował w rejestrze dzieł utraconych prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Sprawa ruszyła dzięki ustaleniom śląskich policjantów, wspieranych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Ustalono, że poszukiwany obraz może znajdować się w jednym z katowickich mieszkań. W grudniu ubiegłego roku policjanci odnaleźli i zabezpieczyli dzieło sztuki.
W czynnościach uczestniczyli eksperci z Muzeum Śląskiego w Katowicach, którzy pomogli w identyfikacji obrazu oraz sporządzili jego dokumentację.
Opinia biegłego z zakresu historii sztuki potwierdziła, że odnalezione dzieło jest oryginalnym obrazem Feliksa Michała Wygrzywalskiego. Jego wartość oszacowano na około 25 tysięcy złotych.
Obraz został przekazany na przechowanie do Muzeum Śląskiego. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe.
Śledczy ustalają, w jakich okolicznościach dzieło znalazło się w katowickim mieszkaniu. Właściciel twierdzi, że obraz był przekazywany z pokolenia na pokolenie i nie zna historii jego zaginięcia.