Boeing Distribution Services (BDSI) otworzył w środę nowy magazyn części w Zaczerniu k. Rzeszowa. W obiekcie o powierzchni ok. 2,5 tys. m kw. pracuje ponad 40 osób. To drugie co do wielkości centrum dystrybucyjne firmy w Europie.

Siedziba firmy Boeing Distribution Services w Zaczerniu / Darek Delmanowicz / PAP Jak powiedziała w trakcie uroczystości dyrektorka BDSI w Polsce Edyta Wielgosz, nowy magazyn jest niemal dwa razy większy niż w poprzedniej lokalizacji. To bardzo ważna inwestycja dla nas. Obecnie obsługujemy ok. 200 klientów w Polsce, ale ze względu na to, że rynek lotniczy w Polsce rośnie, jest coraz więcej firm lotniczych, które mają zapotrzebowanie na części, zdecydowaliśmy się na nowy magazyn - dodała. W magazynie pracuje ok. 40 pracowników. Wielgosz podkreśliła, że oddział sprzedaje również części militarne. Zaznaczyła, że w związku z wojną w Ukrainie popyt na ten asortyment bardzo wzrósł. Potrzebowaliśmy więcej miejsca, aby mieć więcej części i być bliżej klienta. Od nas kupują głównie firmy z Doliny Lotniczej i z południowej Polski. Obsługujemy również linie lotnicze, firmy, które serwisują samoloty no i wszystkich, którzy potrzebują części samolotowych - powiedziała. Obiekt ma ok. 2,5 tys. m kw. plus zaplecze biurowe. Nowa lokalizacja umożliwia wprowadzenie zaawansowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb procesów wysyłki i pakowania, które skracają czas dostaw dla klientów komercyjnych i wojskowych, m.in. linii lotniczych, producentów oryginalnego wyposażenia oraz dostawców usług związanych z obsługą techniczną i remontami samolotów. Jak zaznaczył obecny w Zaczerniu prezes Boeinga na Niemcy, Beneluks oraz Europę Środkową i Wschodnią Michael Heidinger, celem firmy jest rozszerzenie działalności w tętniącym życiem regionie Podkarpacia i całej Europie. Chcemy i będziemy tworzyć nowe tutaj miejsca pracy i możliwości dla partnerstw przemysłowych - dodał. Obecny na uroczystości prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek powiedział, że stolica Podkarpacia jest bardzo dobrym miejscem na tego typu inwestycje. Przypomniał, że region ma bardzo bogate tradycje lotnicze. Fijołek zapewnił również, że w magistracie będzie osoba, która zajmować się będzie kontaktami z firmą Boeing. Boeing Distribution Services działa w Polsce od 2005 roku i obsługuje ponad 200 klientów z sektora lotnictwa wojskowego i cywilnego. Centrum logistyczne w Rzeszowie jest drugim co do wielkości centrum dystrybucyjnym Boeinga w Europie, po centrum materiałów chemicznych i specjalistycznych w Hensteadt-Ulzburg w Niemczech. Zobacz również: Zmiany w rzeszowskim MPK już od czwartku!

