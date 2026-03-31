Policja bada sprawę śmiertelnego pobicia w miejscowości Wielkie Oczy koło Lubaczowa na Podkarpaciu. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Wczoraj ok. godz. 11 policjanci z komendy w Lubaczowie dostali wezwanie na interwencję do domu w Wielkich Oczach. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło tam do pobicia.

Na miejscu znaleziono rannego 45-letniego mężczyznę. Trafił on do szpitala. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Po zdarzeniu policjanci zatrzymali dwóch 17-latków - przekazała RMF FM mł. asp. Marzena Mroczkowska z lubaczowskiej policji. Jak dodała, obaj byli pijani - jeden miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie, a drugi powyżej 2 promili.

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie prowadzi śledztwo w tej sprawie. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.