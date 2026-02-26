Dwa podwójne zabójstwa w województwie opolskim. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, policja i prokuratura pracują w miejscach ujawnienia zwłok dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Te dwa zdarzenia nie są ze sobą powiązane.
Jak informuje reporter RMF FM, w obu przypadkach najpewniej mamy do czynienia z rodzinną tragedią.
Do pierwszego z zabójstw doszło w okolicach Niemodlina. W jednym z domów policjanci znaleźli ciała 24-letniej kobiety i 29-letniego mężczyzny.
Prawdopodobnie zostali oni zaatakowani siekierą. Na strychu schował się brat jednej z ofiar, który w trakcie zatrzymania zaatakował policjantów. Był trzeźwy.
Drugie zdarzenie miało miejsce koło Strzelec Opolskich.
Tam w jednym z domów natrafiono na ciała starszej kobiety i mężczyzny.
Trwa poszukiwanie sprawcy i wyjaśnianie okoliczności śmierci ofiar.