Nawet dożywocie grozi 24-latkowi, który usłyszał zarzuty w związku z zabójstwem 65-latka z gminy Zblewo na Pomorzu. Mężczyzna odpowie też za znieważenie zwłok.

Prokuratura informuje, że w sobotę policjanci ze Starogardu Gdańskiego dostali zgłoszenie o zaginięciu 65-latka z gminy Zblewo. Gdy pojechali na jego posesję, zauważyli, że zamknięty na klucz garaż jest osmolony.

Pod stojącym pojazdem policjanci ujawnili czarny worek, w którym znajdowały się zwłoki poszukiwanego mężczyzny - relacjonuje Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. 65-latek miał rany cięte szyi.

W związku z zabójstwem zatrzymany został 24-letni Michał Z. "Dziennik Bałtycki" twierdzi, że jest on synem ofiary.

Młody mężczyzna częściowo przyznał się do winy. Prokuratura podaje, że złożył wyjaśnienia, ale nie ujawnia ich treści.

24-latek odpowie za zabójstwo i znieważenie zwłok. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Michała Z. na 3 miesiące.

Śledczy informują, że zabezpieczono narzędzia użyte do zbrodni - nie podają jednak bliższych szczegółów w tej kwestii.