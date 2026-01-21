W Krościenku (Podkarpackie) policjanci zatrzymali do kontroli samochód, którego kierowca był pod wpływem alkoholu. W aucie znajdowało się czworo pasażerów, w tym dwoje dzieci w wieku 6 i 11 lat oraz żona.

Wyjątkowym brakiem odpowiedzialności wykazał się 39-latek z powiatu bieszczadzkiego, ale także pasażerowie pojazdu, którym kierował.

We wtorek po godzinie 14 dyżurny policji z Ustrzyk Dolnych (Podkarpackie) otrzymał zgłoszenie o możliwym nietrzeźwym kierowcy, który może stwarzać zagrożenie na drodze.

Funkcjonariusze w Krościenku zauważyli pojazd, którego numery rejestracyjne odpowiadały tym podanym w zgłoszeniu. Natychmiast zatrzymali samochód do kontroli drogowej.

Badanie alkomatem wykazało, że 39-letni mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie.



W aucie była cała rodzina

Okazało się, że w samochodzie oprócz kierowcy znajdowała się jego żona, ojciec oraz dwoje dzieci w wieku 6 i 11 lat.

Policjanci natychmiast zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a pojazd został przekazany trzeźwej żonie. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz do 3 lat więzienia. 39-latek odpowie za swoje zachowanie przed sądem.