W najbliższych dniach kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie muszą przygotować się na utrudnienia. W nocy ze środy na czwartek oraz z czwartku na piątek drogowcy przeprowadzą punktową wymianę nawierzchni na fragmencie Alei Słowackiego. Ekipy remontowe pojawią się już jednak o godz. 18.00. Mogą się tworzyć korki.

/ Shutterstock

Wieczorem i nocą z 11 na 12 i z 12 na 13 marca – prowadzona będzie punktowa wymiana nawierzchni na fragmencie Alei Juliusza Słowackiego.

Prace obejmą odcinek od ulicy Kamiennej do ulicy Prądnickiej, na jezdni w kierunku Mostu Dębnickiego.

Ekipy remontowe będą działać w godzinach od około 18:00 do 7:00 rano. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni oraz ograniczeniem prędkości na remontowanym odcinku.

Utrudnienia mogą powodować korki, szczególnie w godzinach porannego szczytu.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z prowadzonymi pracami, w nocy z 11 na 12 oraz z 12 na 13 marca, przystanek autobusowy „Nowy Kleparz” 07 dla linii nr 904 w kierunku Prądnika Białego zostanie tymczasowo przeniesiony.

Nowa lokalizacja to pętla „Nowy Kleparz”, na wysokości przystanku końcowego dla linii nr 189.

Pozostałe linie dzienne oraz linia nr 904 w kierunku Wieliczki będą funkcjonować bez zmian.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni z kolei zwracać uwagę na zmiany lokalizacji przystanków i planować podróż z uwzględnieniem możliwych opóźnień.

Prace mają zakończyć się w godzinach porannych 13 marca.