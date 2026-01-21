Przed godziną 9:00 doszło do zderzenia dwóch tramwajów między przystankami Szpital Narutowicza a Krowodrza Górka w Krakowie. W wyniku wypadku 4 osoby zostaly lekko ranne, a na miejscu wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.
Do zderzenia doszło tuż przed godziną 9:00 na odcinku szpital Narutowicza - Krowodrza Górka.
Tramwaj linii nr 50 najechał na inny skład, który właśnie włączał się do ruchu - poinformował rmf24.pl rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk.
Siła uderzenia była na tyle duża, że konieczna była interwencja służb ratunkowych.
W wyniku zderzenia 4 osoby zostaly poszkodowane.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zderzenia tramwajów. Policja prowadzi czynności wyjaśniające.
W związku z wypadkiem na trasie wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami w kursowaniu tramwajów w tej części miasta.
Służby apelują o cierpliwość i korzystanie z alternatywnych środków transportu.