Przed godziną 9:00 doszło do zderzenia dwóch tramwajów między przystankami Szpital Narutowicza a Krowodrza Górka w Krakowie. W wyniku wypadku 4 osoby zostaly lekko ranne, a na miejscu wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

Do zderzenia doszło tuż przed godziną 9:00 na odcinku szpital Narutowicza - Krowodrza Górka.

Tramwaj linii nr 50 najechał na inny skład, który właśnie włączał się do ruchu - poinformował rmf24.pl rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk.

Siła uderzenia była na tyle duża, że konieczna była interwencja służb ratunkowych.

W wyniku zderzenia 4 osoby zostaly poszkodowane.







Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zderzenia tramwajów. Policja prowadzi czynności wyjaśniające.



W związku z wypadkiem na trasie wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami w kursowaniu tramwajów w tej części miasta.

Służby apelują o cierpliwość i korzystanie z alternatywnych środków transportu.