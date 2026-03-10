Od marca na drogach Małopolski pojawią się nowe fotoradary oraz odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdzamy, gdzie pojawią się nowe urządzenia i jakich kar mogą spodziewać się kierowcy.

Nowe fotoradary na trasach krajowych

Kierowcy poruszający się po drogach Małopolski muszą się mieć na baczności.

Już w najbliższy piątek, 13 marca, nowy fotoradar zacznie działać na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Czajowice, niedaleko Ojcowskiego Parku Narodowego. To niejedyna lokalizacja, w której kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

W marcu planowane jest także uruchomienie fotoradaru w miejscowości Głogoczów na drodze krajowej nr 7, czyli popularnej zakopiance.

Warto przypomnieć, że w lutym nowy fotoradar pojawił się również w Ładnej koło Tarnowa, także na trasie nr 94. To kolejne miejsce, gdzie kierowcy muszą liczyć się z kontrolą prędkości.

Niedawno uruchomiono też odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Zielonki.

To nie koniec inwestycji w bezpieczeństwo. Jeszcze w tym roku na trzech fragmentach małopolskiej autostrady A4 mają zostać uruchomione kolejne urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości.

Przed wakacjami system pojawi się na blisko 15-kilometrowym odcinku autostrady między węzłem Tarnów Centrum a MOP-em Jawornik, na granicy powiatów tarnowskiego i dębickiego.



Surowsze przepisy od 3 marca

Od 3 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego . Najważniejsza zmiana dotyczy kierowców, którzy przekroczą prędkość o ponad 50 km/h.

Do tej pory utrata prawa jazdy za takie wykroczenie dotyczyła głównie terenu zabudowanego. Teraz sankcja obejmuje również drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza obszarem zabudowanym.

Nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości mają poprawić bezpieczeństwo na drogach i ograniczyć liczbę wypadków. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie i dostosować prędkość do obowiązujących limitów, zwłaszcza na nowych odcinkach objętych kontrolą.