Pasażerowie krakowskiej komunikacji miejskiej muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Awaria sieci trakcyjnej przy ulicy Teligi sparaliżowała we wtorek rano ruch tramwajów na trasie Nowy Bieżanów-Prokocim. Problemy mogą potrwać nawet kilka godzin.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

We wtorkowy poranek doszło do poważnej awarii sieci trakcyjnej przy ulicy Teligi w Krakowie. Z tego powodu ruch tramwajów na odcinku Nowy Bieżanów-Prokocim został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach.

Służby techniczne pracują nad usunięciem usterki, jednak według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

W związku z awarią cztery linie tramwajowe - 3, 9, 13 oraz 49 - nie dojeżdżają do pętli Nowy Bieżanów.

Tramwaje tych linii kończą swoje kursy na pętli Prokocim i tam zawracają. Pasażerowie muszą liczyć się z koniecznością przesiadek lub wyboru innych środków transportu.



Na trasie Bieżanowska-Nowy Bieżanów P+R kursuje autobusowa komunikacja zastępcza.