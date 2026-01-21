​Sieć dróg krajowych objętych elektronicznym poborem opłat zostanie rozszerzona. Zmiany wchodzą w życie 1 lutego 2026 roku i obejmą blisko 645 km - wynika z opublikowanego we wtorek komunikatu resortu finansów. Po zmianach opłata będzie pobierana na sieci blisko 5,9 tys. km dróg krajowych.

Sieć płatnych dróg w Polsce powiększy się. Zmiany wchodzą w życie od 1 lutego 2026 (zdj. poglądowe) / Shutterstock

Od 1 lutego 2026 roku sieć dróg krajowych objętych elektronicznym poborem opłat zostanie rozszerzona o około 645 km.

Po zmianach opłata będzie pobierana na blisko 5,9 tys. km dróg krajowych.

Stawki za przejazd pojazdów powyżej 3,5 tony i autobusów wzrosną o 40-42 proc., w zależności od klasy emisji spalin i masy pojazdu.

W 2026 roku planowane wpływy z systemu e-TOLL mają wynieść prawie 6,6 mld zł.

Celem zmian jest zwiększenie przychodów Krajowego Funduszu Drogowego oraz dostosowanie stawek do średnich europejskich.

Z rozporządzenia wynika, że stawki za przejazd siecią dróg płatnych pojazdów o masie powyżej 3,5 ton i autobusów wzrosną o 40-42 procent, w zależności od klasy emisji spalin i masy pojazdu.

Na tych odcinkach będą zmiany w opłatach

Wśród nowych odcinków znalazły się m.in. fragmenty autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami, drogi S1 na odcinkach Podwarpie-Dąbrowa Górnicza Pogoria oraz Żywiec-Węgierska Górka, a także odcinki tras S3, S5, S7, S11, S12, S14, S16, S17, S52 i S61. Do objęcia opłatą wytypowano również fragmenty dróg krajowych DK8, DK12, DK50 i DK91.

Tak prezentuje się pełna mapa sieci płatnych dróg po zmianach, które wejdą w życiu z pierwszym dniem lutego 2026.

Mapa sieci dróg płatnych od 1 lutego 2026 roku / etoll.gov.pl / Materiały prasowe

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, w tym roku planowane wpływy z poboru opłat w systemie e-TOLL mają wynieść prawie 6,6 mld złotych.

W uzasadnieniu do rozporządzenia wskazano m.in., że głównym jego celem jest zwiększenie przychodów Krajowego Funduszu Drogowego, aby zapewnić finansowanie na dalszy rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej. Podwyższenie stawek ma na celu ich urealnienie i dostosowanie do średnich stawek europejskich, z korzyścią dla konkurencyjności transportu kolejowego i względów ekologicznych.

Aktualnie opłata elektroniczna jest pobierana za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t na około 5225 km dróg krajowych, zaś po planowanym rozszerzeniu opłata będzie pobierana na ok. 5869 km (rozszerzenie o ok. 645 km) autostrad, dróg ekspresowych i wybranych odcinków dróg krajowych klasy GP i G.

Tak prezentuje się tabela wysokości stawek opłaty elektronicznej za przejazd 1 kilometra dla dróg krajowych:

Wysokość stawek opłaty elektronicznej za przejazd 1 km dla dróg krajowych / etoll.gov.pl / Materiały prasowe

Ostatnio sieć dróg płatnych została rozszerzona w listopadzie 2024 roku o około 1600 km. W Polsce pobór opłat realizowany jest przez e-TOLL i odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drogach.