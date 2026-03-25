Rzeszowscy radni zdecydowali o wygaszeniu popularnego bonu żłobkowego. Rodzice mają czas na złożenie wniosków tylko do końca kwietnia, a świadczenie będzie wypłacane maksymalnie do sierpnia 2027 roku. Decyzja kończy wielomiesięczny spór o przyszłość programu, z którego skorzystało już ponad 2,5 tysiąca rodzin.

Koniec bonu żłobkowego po pięciu latach

Po burzliwej dyskusji i trzech sesjach rady miasta w tym roku, rzeszowscy radni podjęli decyzję o wygaszeniu bonu żłobkowego.

Za zakończeniem programu zagłosowało 16 radnych, przeciw było 7. Program, który funkcjonował w mieście od 2021 roku, miał na celu wsparcie rodzin w sytuacji deficytu miejsc w miejskich żłobkach.

Ostatnia szansa na świadczenie

Rodzice, którzy chcą skorzystać z bonu, muszą się pospieszyć. Wnioski o przyznanie 300 zł miesięcznie można składać jedynie do 30 kwietnia 2026 roku.

Osoby, które już pobierają świadczenie lub złożą dokumenty w terminie, zachowają prawo do bonu do końca pobytu dziecka w placówce, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2027 roku.



Powody wygaszenia programu

Władze miasta tłumaczą, że program wyczerpał swoją formułę, a utrzymanie naboru do bonu żłobkowego może zagrażać finansom Rzeszowa. Jak podkreśliła wiceprezydent Krystyna Stachowska, miasto musi zapewnić minimum 75-procentową frekwencję w nowych żłobkach, aby nie stracić rządowych dotacji z programu "Maluch+".

Nie chodzi tylko o 300 zł z bonu, ale o utratę pełnego dofinansowania zewnętrznego. To kwestia odpowiedzialnego gospodarowania finansami - zaznaczyła Stachowska.

Dodała również, że obecnie we wszystkich rzeszowskich żłobkach miejskich są wolne miejsca, a kolejne pojawią się po otwarciu nowych placówek na osiedlach Budziwój i Słocina. Zamknięcie naboru do bonu ma być jasnym sygnałem dla rodziców, że opieka w systemie miejskim jest dostępna i bezpłatna.



Podczas sesji pojawiły się także głosy sprzeciwu. Radny Jerzy Jęczmienionka, przewodniczący Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej, postulował wydłużenie terminu składania wniosków do końca sierpnia bieżącego roku. Jednak poprawka nie zyskała większości wśród radnych.

Od początku trwania programu z bonu żłobkowego w Rzeszowie skorzystało ponad 2,5 tysiąca rodzin, a miasto wypłaciło na ten cel łącznie 9 milionów złotych.