Od najbliższego poniedziałku parkowanie na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie stanie się płatne. Nowy system ma poprawić dostępność miejsc dla pacjentów i uporządkować ruch na parkingu. Sprawdziliśmy, jak będą wyglądać nowe zasady i kogo obejmą opłaty.

System oparty będzie na sześciu nowoczesnych parkometrach, które zostaną rozmieszczone na terenie placówki. Dodatkowo, opłaty będzie można regulować za pomocą aplikacji mobilnej APCOA FLOW.

Dla pacjentów wyznaczono specjalną żółtą strefę, w której znajduje się około 50 miejsc parkingowych. Wjazd na teren szpitala możliwy będzie zarówno od ulicy Naruszewicza, jak i Leszczyńskiego.

Obecnie z parkingu korzystają nie tylko pacjenci, ale także lekarze, pracownicy administracji, osoby z niepełnosprawnością oraz osoby przywożące lub odbierające pacjentów.

Jak będzie działał nowy parking?

Aby skorzystać z parkingu, wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu w jednym z parkometrów. Nie będzie już potrzeby umieszczania biletu za szybą, a postój można będzie aktywować i przedłużać także przez aplikację mobilną.

Parking będzie płatny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Opłata za pierwsze 60 minut parkowania wyniesie 6 zł, a za drugie i każde kolejne 60 minut – również 6 zł. Opłata dobowa wyniesie 60 zł. Dostępne będą także abonamenty komercyjne: 7-dniowy w cenie 120 zł brutto, 14-dniowy w cenie 200 zł brutto oraz 30-dniowy w cenie 400 zł brutto.

Pacjenci Izby Przyjęć otrzymają 30 minut bezpłatnego postoju po rejestracji w specjalnym parkometrze przy wejściu na oddział.

Większa dostępność i porządek

Szpital podkreśla, że nowe zasady mają przede wszystkim zwiększyć dostępność miejsc dla pacjentów i odwiedzających oraz uporządkować korzystanie z parkingu.

W przypadku braku wolnych miejsc w strefie żółtej, pacjenci będą mogli parkować na innych dostępnych stanowiskach na terenie placówki.

Zmiany mają wejść w życie już w najbliższy poniedziałek. Władze szpitala liczą, że nowy system poprawi komfort korzystania z parkingu i ułatwi dostęp do placówki osobom najbardziej potrzebującym.



