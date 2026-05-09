Ponad setka pasażerów i członków załogi luksusowego statku wycieczkowego Caribbean Princess padła ofiarą gwałtownego ataku norowirusa - informuje ABC News. W trakcie trwającego rejsu po Karaibach, na pokładzie wybuchła epidemia, która zmusiła obsługę do wdrożenia nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa.

Statek Caribbean Princess / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Jak poinformowały amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), na pokładzie wybuchła epidemia norowirusa, jednego z najbardziej zakaźnych wirusów wywołujących ostre dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Ponad 100 osób z objawami

Według oficjalnych danych CDC, do tej pory zachorowało już 102 pasażerów oraz 13 członków załogi. Objawy, które zgłaszali chorzy, to przede wszystkim gwałtowna biegunka i wymioty. W sumie na pokładzie Caribbean Princess znajduje się aż 3 116 pasażerów oraz 1 131 członków załogi, co oznacza, że potencjalne ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest bardzo duże.

Statek, który obecnie znajduje się na północno-zachodnim Atlantyku i zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, ma zakończyć rejs 11 maja w Port Canaveral na Florydzie. To właśnie tam, według zapowiedzi przewoźnika, ma dojść do gruntownego czyszczenia i dezynfekcji jednostki przed kolejnym rejsem.

Szybka reakcja załogi i nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

W odpowiedzi na wybuch epidemii, załoga statku natychmiast wdrożyła zaostrzone procedury sanitarne. Jak podkreślają przedstawiciele Princess Cruises, wszystkie powierzchnie wspólne zostały poddane intensywnej dezynfekcji, a osoby z objawami choroby zostały odizolowane od reszty pasażerów. Zebrano również próbki kału do dalszych badań laboratoryjnych, które mają potwierdzić obecność norowirusa.

"Możemy potwierdzić, że ograniczona liczba osób zgłosiła łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe podczas rejsu Caribbean Princess, który rozpoczął się 28 kwietnia z Port Everglades" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu linii Princess Cruises. "Natychmiast przeprowadziliśmy dezynfekcję wszystkich obszarów statku i zwiększyliśmy środki sanitarne na czas trwania rejsu. Po przybyciu do Port Canaveral 11 maja, Caribbean Princess przejdzie kompleksowe czyszczenie i dezynfekcję przed kolejnym rejsem" - dodano.

Czym jest norowirus?

Norowirus to jeden z najczęstszych patogenów wywołujących ostre infekcje przewodu pokarmowego. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą pokarmową, poprzez kontakt z zanieczyszczoną żywnością, wodą lub powierzchniami. Objawy pojawiają się nagle i mogą utrzymywać się przez kilka dni, prowadząc do odwodnienia, szczególnie u osób starszych i dzieci.

Statki wycieczkowe, ze względu na dużą liczbę osób przebywających na ograniczonej przestrzeni, są szczególnie narażone na szybkie rozprzestrzenianie się tego typu wirusów. Jak podaje CDC, to już czwarty w tym roku przypadek wybuchu choroby żołądkowo-jelitowej na pokładzie statku wycieczkowego.