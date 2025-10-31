Dramatyczne doniesienia z Podkarpacia. W rowie melioracyjnym w miejscowości Zabłotce odnaleziono ciało 18-latka. Nie wykluczono udziału osób trzecich przy jego śmierci.

Na ciało 18-latka natrafił przechodzień / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prokuratura Rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 18-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono 29 października w miejscowości Zabłotce na Podkarpaciu.

Postępowanie dotyczy podejrzenia spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

Ciało nastolatka odnalazł przypadkowy przechodzień około godziny 6:00 rano w rowie melioracyjnym.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W środę w miejscowości Zabłotce w powiecie sanockim (Podkarpackie) znaleziono zwłoki 18-latka.

Prokuratura Rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia spowodowania, skutkującego zgonem, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 18-letniego mężczyzny. Na piątek zaplanowano sekcję zwłok.

W zależności od dalszych ustaleń przyjęta obecnie kwalifikacja może ulec zmianie - podała sanocka prokuratura.

Na zwłoki 18-latka natrafił w środę ok. godziny 6 przechodzień. Ciało leżało w rowie melioracyjnym, mężczyzna nie dawał oznak życia.

Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny, nie wykluczając tzw. udziału osób trzecich - poinformowała prokuratura.