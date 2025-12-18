Policja w Przemyślu przez całą noc poszukiwała 25-letniego mężczyzny, który w środę około godz. 18 uciekł z Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Krzysztof Zasada, uciekinier został zatrzymany.

Podkarpacka policja zatrzymała 29-latka, który w środę wieczorem uciekł z Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy - dowiedział się reporter RMF FM.

Funkcjonariusze ostrzegali, że mężczyzna może być niebezpieczny.

Uciekinier był poszukiwany przez całą noc. W szpitalu psychiatrycznym był od dwóch dni pilnowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Trafił tam ze zwykłego szpitala, bo obsługa placówki sobie z nim nie radziła.

Wcześniej zatrzymany został za groźby wobec najbliższych.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że udało mu się wykorzystać nieuwagę strzegących go funkcjonariuszy i uciec ze szpitala - "nie była to ucieczka przez okno"- usłyszał reporter RMF FM od policji.

