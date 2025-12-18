Policja w Przemyślu przez całą noc poszukiwała 25-letniego mężczyzny, który w środę około godz. 18 uciekł z Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Krzysztof Zasada, uciekinier został zatrzymany.

Podkarpacka policja zatrzymała 29-latka, który w środę wieczorem uciekł z Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy - dowiedział się reporter RMF FM. 

Funkcjonariusze ostrzegali, że mężczyzna może być niebezpieczny. 

Uciekinier był poszukiwany przez całą noc. W szpitalu psychiatrycznym był od dwóch dni pilnowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

Trafił tam ze zwykłego szpitala, bo obsługa placówki sobie z nim nie radziła. 

Wcześniej zatrzymany został  za groźby wobec najbliższych. 

Z nieoficjalnych informacji  wynika, że udało mu się wykorzystać nieuwagę strzegących go funkcjonariuszy i uciec ze szpitala - "nie była to ucieczka przez okno"- usłyszał reporter RMF FM od policji. 

Na szczęście nikt podczas tej ucieczki nie ucierpiał. 