Groźna sytuacja w Teremiskach w powiecie hajnowskim (Podlaskie). Grupa turystów podeszła zbyt blisko do żubra. Niestety, jedna z osób chcąc zrobić zdjęcie, została poturbowana przez zwierzę i trafiła do szpitala.

Żubry w Puszczy Białowieskiej / Michał Zieliński / PAP

W Teremiskach doszło do groźnego incydentu z udziałem żubra - jedna z osób została poturbowana po zbliżeniu się do zwierzęcia podczas robienia zdjęcia i trafiła do szpitala.

Służby apelują o zachowanie minimum 50 metrów bezpiecznego dystansu od żubrów.

Nie próbujmy zwabiać żubrów do domów ani osad, nie wykładajmy karmy, siana czy innych przysmaków w pobliżu zabudowań!

Apel o zachowanie ostrożności podczas spotkań z żubrami ponownie rozbrzmiewa w Puszczy Białowieskiej.

"W Teremiskach grupa turystów podeszła bardzo blisko do znajdującego się tam byka żubra. W rezultacie jedna z osób, chcąca zrobić zdjęcie, została poturbowana i trafiła do szpitala" - poinformował Białowieski Park Narodowy.

Zachowaj dystans, nie dokarmiaj!

Służby parku narodowego przypominają: żubr to największy ssak lądowy Europy. Jest szybki, silny i nieprzewidywalny, zwłaszcza gdy poczuje się zagrożony. Bezpieczny dystans to minimum 50 metrów - podkreślają leśnicy. Przekroczenie tej granicy może skończyć się tragicznie.

Pracownicy parku alarmują również, by nie dokarmiać żubrów w pobliżu domów! Wykładanie siana czy innej karmy nie tylko nie pomaga zwierzętom, ale przede wszystkim stwarza zagrożenie dla mieszkańców i turystów. Zwierzęta przyzwyczajone do łatwego dostępu do jedzenia mogą coraz częściej podchodzić do ludzkich siedzib, co zwiększa ryzyko kolejnych niebezpiecznych sytuacji.

Dokumentujemy miejsca, w których pojawia się karma dla dzikich zwierząt - ostrzegają pracownicy parku. Apelują, by zgłaszać przypadki dokarmiania oraz każdorazowo zachowywać ostrożność podczas leśnych spacerów.