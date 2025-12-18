Dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej zostało poważnie rannych podczas próby udaremnienia ucieczki 25-letniego mężczyzny ze szpitala psychiatrycznego w Żurawicy - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Do dramatycznych wydarzeń doszło wczoraj wieczorem. Uciekinier został zatrzymany po całonocnych poszukiwaniach.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

25-latek, który był aresztowany za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad partnerką i dzieckiem, przebywał w szpitalu psychiatrycznym w Żurawicy (Podkarpackie). Był konwojowany przez dwóch funkcjonariuszy.

W pewnym momencie mężczyzna sforsował dwoje drzwi, w tym jedne szklane, które wybił. Strażnicy więzienni natychmiast ruszyli w pościg, próbując zastosować wobec niego chwyty obezwładniające.

W trakcie szamotaniny uciekinier najprawdopodobniej odepchnął funkcjonariuszy, którzy wpadli na rozbite szklane drzwi.

"Te rany - głównie cięte - sprawiły, że nie byli oni w stanie kontynuować pościgu. Trafili na SOR. Teraz są już w domach" – przekazała RMF FM rzeczniczka Służby Więziennej Arleta Pęconek.

Akcja poszukiwawcza i zatrzymanie

Po dramatycznym incydencie rozpoczęły się całonocne poszukiwania zbiega. 25-latek został zatrzymany w czwartek rano na parkingu przy autostradzie w Palikówce, niedaleko Rzeszowa.

W akcji uczestniczyła grupa interwencyjna Służby Więziennej, a także policjanci i strażnicy graniczni.



W związku z incydentem wszczęte zostanie prokuratorskie postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności ucieczki oraz ataku na funkcjonariuszy.



