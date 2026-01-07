Tragiczne odkrycie na terenie szpitala przy ulicy Polnej w Poznaniu. Natrafiono tam na ciało mężczyzny.

Na terenie szpitala w Poznaniu znaleziono ciało mężczyzny / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w środę rano na terenie szpitala przy ulicy Polnej w Poznaniu.

Na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy o poranku otrzymali zgłoszenie o znalezieniu ciała. Wcześniej informowano, że znajdowało się ono na dachu szpitala.

Ciało mężczyzny znaleziono w przestrzeni pomiędzy budynkami. To miejsce znajduje się na parterze i jest do niego dostęp z tego poziomu - powiedział tvn24.pl. Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

Sekcja wykaże, co było przyczyną śmierci mężczyzny. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.