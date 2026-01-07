Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w rejonie Krępicy niedaleko Płońska (Mazowieckie). Szynobus zderzył się koparką, której operator zginął. Szynobusem podróżowało 12 osób.

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w pobliżu Krępicy koło Płońska doszło rano do zderzenia szynobusu z koparką.

Operator koparki zginął na miejscu.

Szynobusem podróżowało 12 osób - 10 pasażerów i 2 członków obsługi.

Sześć osób zostało przewiezionych do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że szynobus, który w rejonie miejscowości Krępica zderzył się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z koparką, jechał w kierunku Sierpca.

W wypadku zginął prowadzący koparkę mężczyzna. Przyczyny zdarzenia są obecnie wyjaśniane - przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Według rzeczniczki płońskiej policji, szynobusem podróżowało łącznie 12 osób, 10 pasażerów oraz dwie osoby z obsługi. Trasa kolejowa Nasielsk-Płońsk, na której doszło do wypadku, jest obecnie nieprzejezdna. Części poszkodowanym pomoc medyczna udzielana była na miejscu.

Rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska poinformowała, że do szpitala przewieziono czterech pasażerów i dwie osoby z obsługi szynobusu. Pozostałym podróżującym zostanie zapewniony transport. Na odcinku Nasielsk-Płońsk uruchomiono zastępczą komunikację autobusową - dodała.

Według rzecznika PKP Polskie Linie Kolejowe Przemysława Zielińskiego, prawdopodobną przyczyną wypadku było zignorowanie znaku "stop" i "nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę pojazdu drogowego". W wyniku wypadku uszkodzony został szynobus. Do jego usunięcia z miejsca zdarzenia skierowany został pociąg techniczny.

Jak podały PKP Polskie Linie Kolejowe, okoliczności zderzenia szynobusu i koparki wyjaśni specjalna komisja.