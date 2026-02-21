Mieszkańcy 21 miejscowości w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce są pozbawieni wody zdatnej do picia do odwołania. Nie nadaje się do mycia ani przygotowania posiłków. Powodem jest skażenie studni w gminie Raszków różnymi bakteriami.

Wielkopolska: Mieszkańcy 21 miejscowości w powiecie ostrowskim bez wody zdatnej do picia / Shutterstock

Mieszkańcy 21 miejscowości gminy Raszków w powiecie ostrowskim odcięci się od wody zdatnej do picia.

Woda jest zanieczyszczona, znajdują się w niej bakterie, ale nie są to bakterie E.coli.

Woda w gminie Raszków zanieczyszczona

Jak powiedział w sobotę dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wlkp. Tadeusz Andrzej Biliński, mieszkańcy nie mogą używać wody do spożycia do odwołania. Woda jest brudna, zawiera szereg różnych bakterii, nawet po przegotowaniu nie nadaje się do przygotowania posiłków. Nie należy się w niej także myć. Można ją używać tylko do celów sanitarnych - poinformował. Przyczyna zanieczyszczenia wody nie jest na razie znana.

Dyrektor poinformował, że "dobrą wiadomością dla mieszkańców jest to, że w pobranych do badań próbkach nie stwierdzono obecności chorobotwórczych bakterii kałowych E.coli, które są bardzo niebezpieczne dla organizmu". Tak więc ten najgorszy scenariusz został wykluczony - powiedział Biliński.

Spożywanie i mycie się w skażonej wodzie - jak wyjaśnił - może spowodować zatrucia pokarmowe i choroby skórne. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze i o obniżonej odporności. Problem od piątku dotyczy mieszkańców 21 miejscowości gminy Raszków w powiecie ostrowskim. Woda pitna ma być dostarczana w każdej z tych miejscowości codziennie. Do tej pory gmina dostarczyła ponad 51 tys. baniaków po 5 litrów wody pitnej. W akcję dostarczania wody zaangażowali się strażacy oraz gminy, sąsiadujące z Raszkowem.

Władze Raszkowa wydały komunikat, w którym poinformowano, że studnię odłączono od systemu wodociągowego, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia. "Cała sieć wymaga teraz dezynfekcji i płukania chlorem. W związku z tym woda przez pewien czas nie będzie nadawała się do użytkowania" - brzmi treść komunikatu.