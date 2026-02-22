Trasa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na niedzielę została zamknięta z powodu wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu przejazdów. Tramwaje kursują zmienionymi trasami; uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Trasa szybkiego tramwaju w Poznaniu na niedzielę 22 lutego została zamknięta / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W niedzielę, 22 lutego, zamknięto trasę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) z powodu wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Zamknięcie dotyczy odcinka między przystankami Kurpińskiego i Szymanowskiego.

Tramwaje linii 12, 14 i 16 kursują objazdami, a linia nr 15 została zawieszona. Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą "za tramwaj".

Poznański Szybki Tramwaj (PST) to główna arteria komunikacji zbiorowej łącząca północ miasta z centrum Poznania.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu (MPK) podało, że powodem niedzielnego zamknięcia trasy są topole rosnące pomiędzy przystankami Kurpińskiego i Szymanowskiego. Drzewa przechylają się w kierunku torowiska i sieci trakcyjnej. Tym samym stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa przewozów.

"Część prac została zrealizowana w minionych miesiącach bez konieczności wstrzymywania ruchu tramwajów. Do zakończenia zadania konieczne jest jednak czasowe wyłączenie trasy z ruchu. Dodatkowo ten czas wykorzystają również służby torowe, przeprowadzając podbijanie torowiska przy estakadzie. Torowe prace konserwacyjne będą też realizowane na odcinku od A. Solidarności do przystanku Słowiańska" - podano w komunikacie MPK.

W niedzielę trasa PST będzie zamknięta do godz. 23. W związku z tym trzy linie tramwajowe - 12, 14 i 16 - kursują na trasach objazdowych, a linia nr 15 jest zawieszona. Uruchomiono także zastępczą linię autobusową "za tramwaj".

MPK podało, że przy trasie PST, w ramach nasadzeń kompensacyjnych, pomiędzy przystankami Kurpińskiego i Szymanowskiego posadzone zostaną miododajne krzewy.