Obywatel Polski, pracownik zakładu Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON. Decyzją poznańskiego sądu mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.
Mężczyznę zatrzymano w środę 27 maja. Jak przekazał Kosiniak-Kamysz we wpisie na platformie X, to obywatel Polski i pracownik jednego z zakładów Grupy PGZ.
Szef MON dodał, że materiał zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
