Jak przekazał wykonawca inwestycji, firma Budimex, po przebiciu głównego tunelu rozpoczną się prace wykończeniowe. "Kolejnymi etapami inwestycji będzie wykonanie przejść między oboma tunelami, rozpoczęcie robót wykończeniowych oraz instalacja wyposażenia i systemów bezpieczeństwa, które przygotują obiekt do ruchu pociągów" - poinformował Budimex.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Cała inwestycja Podłęże-Piekiełko obejmuje powstanie aż 13 tuneli kolejowych i ewakuacyjnych o różnej długości, z czego najdłuższy osiągnie 3820 metrów.

W ramach projektu powstanie także 11 mostów i wiaduktów, w tym najdłuższy o długości ponad 2 km.



Szybciej do Nowego Sącza i Zakopanego

Modernizacja i rozbudowa linii kolejowej pozwoli na znaczne skrócenie czasu podróży. Po zakończeniu inwestycji przejazd z Krakowa do Nowego Sącza potrwa około 60 minut, a do Zakopanego - około 90 minut.

Nowa infrastruktura umożliwi rozwinięcie prędkości pociągów pasażerskich nawet do 160 km/h.



Projekt Podłęże-Piekiełko to jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce, której wartość szacowana jest na około 14 miliardów złotych. Obejmuje modernizację i elektryfikację 75 km istniejącej linii kolejowej oraz budowę 58 km nowej trasy, która połączy Podłęże z Nowym Sączem przez Gdów, Szczyrzyc, Tymbark i Mszanę Dolną.