We wtorek wieczorem w miejscowości Mordarka w Małopolsce zakończono drążenie najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. To kluczowy etap jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat - projektu Podłęże-Piekiełko. Dzięki nowej trasie podróż pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza skróci się do około godziny.

Przełomowy moment w Mordarce

We wtorek po godzinie 20 potężna tarcza TBM "Jadwiga" przebiła się na drugą stronę góry, kończąc drążenie głównego tunelu na odcinku Limanowa - bocznica Klęczany. 

Tunel pod Pisarzową liczy około 3750 metrów długości, a w najgłębszym miejscu przebiega pod 120-metrową warstwą skał. 

Przy realizacji inwestycji pracowały dwie maszyny TBM - "Kinga", która wcześniej zakończyła tunel ewakuacyjny, oraz "Jadwiga", odpowiedzialna za główny tunel kolejowy.

"Jadwiga" to maszyna ważąca ponad 2,5 tysiąca ton, o długości blisko 90 metrów i średnicy niemal 11 metrów.

Jak przekazał wykonawca inwestycji, firma Budimex, po przebiciu głównego tunelu rozpoczną się prace wykończeniowe. "Kolejnymi etapami inwestycji będzie wykonanie przejść między oboma tunelami, rozpoczęcie robót wykończeniowych oraz instalacja wyposażenia i systemów bezpieczeństwa, które przygotują obiekt do ruchu pociągów" - poinformował Budimex.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Cała inwestycja Podłęże-Piekiełko obejmuje powstanie aż 13 tuneli kolejowych i ewakuacyjnych o różnej długości, z czego najdłuższy osiągnie 3820 metrów. 

W ramach projektu powstanie także 11 mostów i wiaduktów, w tym najdłuższy o długości ponad 2 km.

Szybciej do Nowego Sącza i Zakopanego

Modernizacja i rozbudowa linii kolejowej pozwoli na znaczne skrócenie czasu podróży. Po zakończeniu inwestycji przejazd z Krakowa do Nowego Sącza potrwa około 60 minut, a do Zakopanego - około 90 minut. 

Nowa infrastruktura umożliwi rozwinięcie prędkości pociągów pasażerskich nawet do 160 km/h.

Projekt Podłęże-Piekiełko to jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce, której wartość szacowana jest na około 14 miliardów złotych. Obejmuje modernizację i elektryfikację 75 km istniejącej linii kolejowej oraz budowę 58 km nowej trasy, która połączy Podłęże z Nowym Sączem przez Gdów, Szczyrzyc, Tymbark i Mszanę Dolną.

