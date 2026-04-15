We wtorek wieczorem w miejscowości Mordarka w Małopolsce zakończono drążenie najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. To kluczowy etap jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat - projektu Podłęże-Piekiełko. Dzięki nowej trasie podróż pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza skróci się do około godziny.
We wtorek po godzinie 20 potężna tarcza TBM "Jadwiga" przebiła się na drugą stronę góry, kończąc drążenie głównego tunelu na odcinku Limanowa - bocznica Klęczany.
Tunel pod Pisarzową liczy około 3750 metrów długości, a w najgłębszym miejscu przebiega pod 120-metrową warstwą skał.
Przy realizacji inwestycji pracowały dwie maszyny TBM - "Kinga", która wcześniej zakończyła tunel ewakuacyjny, oraz "Jadwiga", odpowiedzialna za główny tunel kolejowy.
"Jadwiga" to maszyna ważąca ponad 2,5 tysiąca ton, o długości blisko 90 metrów i średnicy niemal 11 metrów.