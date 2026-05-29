Jezioro Powidzkie w Wielkopolsce to najczystszy akwen w Polsce - donosi serwis zielona.interia.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie pierwszy raz wyróżnił Jezioro Powidzkie w tej kategorii. Przejrzystość wody sięga tu nawet 10 metrów i przyciąga miłośników nurkowania z całego kraju.

Jezioro Powidzkie - perła Wielkopolski

Jezioro Powidzkie, położone w powiecie słupeckim, to największy i najgłębszy zbiornik Pojezierza Gnieźnieńskiego. Jego powierzchnia przekracza 1000 hektarów, a maksymalna głębokość sięga 46 metrów. Ten polodowcowy zbiornik typu rynnowego nie tylko zachwyca rozmiarami, ale przede wszystkim krystalicznie czystą wodą. W ostatnich latach, według rankingów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to właśnie ten akwen zdobywał tytuł najczystszego jeziora w Polsce.

Przejrzystość wody w Jeziorze Powidzkim jest imponująca - w niektórych miejscach widoczność sięga aż 10 metrów. To prawdziwy fenomen na skalę kraju, który przyciąga nie tylko miłośników kąpieli i sportów wodnych, ale także nurków z całej Polski. Jezioro objęte jest strefą ciszy, co oznacza zakaz używania silników spalinowych, a tym samym ograniczenie hałasu i zanieczyszczeń.

Skąd bierze się czystość Jeziora Powidzkiego?

Jeszcze kilkanaście lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W 2004 roku wody jeziora zaliczono do II klasy czystości, a sam akwen uznano za podatny na degradację. Przełom nastąpił dzięki kilku kluczowym czynnikom:

Naturalne warunki - duża głębokość i niewielka zlewnia ograniczają dopływ zanieczyszczeń.

- duża głębokość i niewielka zlewnia ograniczają dopływ zanieczyszczeń. Brak zakwitów glonów - jezioro nie doświadcza masowego rozwoju roślinności, która mogłaby pogorszyć jakość wody.

- jezioro nie doświadcza masowego rozwoju roślinności, która mogłaby pogorszyć jakość wody. Ochrona przyrody - objęcie jeziora i jego otoczenia Powidzkim Parkiem Krajobrazowym pozwoliło ograniczyć zabudowę i uregulować ruch turystyczny.

- objęcie jeziora i jego otoczenia Powidzkim Parkiem Krajobrazowym pozwoliło ograniczyć zabudowę i uregulować ruch turystyczny. Ochrona brzegów - działania mające na celu zabezpieczenie strefy przybrzeżnej ograniczyły dopływ ścieków i nawozów.

Dzięki tym zabiegom, już w 2015 roku jezioro uzyskało status wód I klasy czystości.

Raj dla przyrody - unikatowa flora i fauna

Jezioro Powidzkie to nie tylko czysta woda, ale także wyjątkowe siedlisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Podwodne łąki ramienic, rozległe szuwary i roślinność bagienna tworzą idealne warunki dla ptactwa wodno-błotnego. W okolicach jeziora można spotkać żurawie, czaple, łabędzie nieme, kormorany, a zimą - liczne stada kaczek i łysek. Krystaliczne wody przyciągają także bobry i wydry, które pojawiają się tylko w najczystszych zbiornikach.

Znikające jezioro - zagrożenia i walka o przyszłość

Mimo swoich walorów, Jezioro Powidzkie nie jest wolne od problemów. W ostatnich latach poziom wody systematycznie się obniża - w niektórych miejscach brzegi cofnęły się nawet o 5 metrów. Przyczyną są zarówno zmiany klimatyczne, jak i działalność okolicznych kopalni węgla brunatnego.

W odpowiedzi na te zagrożenia, samorządy i instytucje państwowe wdrażają projekty hydrologiczne, które mają na celu stabilizację poziomu wody. Planowane są m.in. modernizacja zastawki odpływowej, przebudowa Kanału Ślesińskiego oraz stworzenie nowego układu hydrologicznego, który pozwoli zasilać jezioro wodami z Warty. Dzięki temu możliwe będzie dalsze korzystanie z unijnych środków na ochronę tego wyjątkowego akwenu.