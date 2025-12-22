W nocy z niedzieli na poniedziałek w jednym z domów w podpoznańskich Plewiskach doszło do silnej eksplozji. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia.

Do wybuchu doszło w domu w podpoznańskich Plewiskach / Shutterstock

Więcej ciekawych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do wybuchu doszło minionej nocy w jednym z budynków mieszkalnych w Plewiskach, miejscowości położonej niedaleko Poznania.

W chwili eksplozji w pomieszczeniu przebywało dwóch mężczyzn w wieku 31 i 38 lat. Obaj zostali poparzeni i trafili do szpitala.

Policja zabezpiecza ślady

Na miejscu zdarzenia pracę rozpoczęła grupa śledcza oraz technik kryminalistyki. Policjanci zabezpieczyli szereg śladów, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyny eksplozji.

Wśród nich znalazła się sypka substancja, która – jak podejrzewają śledczy – mogła być prochem. Jednak, jak podkreślają funkcjonariusze, niezbędne są jeszcze szczegółowe badania laboratoryjne, by potwierdzić jej skład.

Dodatkowo, w domu odkryto broń czarnoprochową, co może mieć związek z wybuchem.



Nadzór budowlany oceni stan budynku

Na miejsce tragedii wezwano również nadzór budowlany, który przeprowadzi szczegółowe oględziny budynku. Eksperci ocenią, czy konstrukcja domu nie została naruszona i czy nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców oraz sąsiadów.



Policjanci wyjaśniają teraz dokładnie okoliczności i tło towarzyszące temu wydarzeniu - mówi podkom. Łukasz Paterski z komendy miejskiej policji w Poznaniu.



Na razie nie wiadomo, czy wybuch był wynikiem nieszczęśliwego wypadku, czy też doszło do celowego działania.