Z powodu złej pogody na terenie całej Polski możliwe są opóźnienia i zmiany w kursowaniu pociągów – ostrzega w czwartek PKP Intercity. Wydłużone czekanie dotyka m.in. podróżnych z Wielkopolski.

Zła pogoda paraliżuje kolej: Opóźnienia pociągów PKP Intercity w całej Polsce

Oblodzona trakcja i zalegający śnieg - z tego powodu pociągi z Poznania do Warszawy notują w czwartkowy poranek ponad dwie godziny opóźnienia.

W poznańskiej hali dworcowej o godz. 9:00 był reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Rozmawiając z podróżnymi, ustalił, że część z nich jest na dworcu od 5:00 rano.

6:30 jest dwie godziny opóźniony, następny do Warszawy 7:45, też jest godzina opóźnienia - powiedział mu jeden z nich. Jak przyszedłem, było 65 minut opóźnienia, teraz jest 83. (...) Od godziny 6:00 się tak błąkam po tym Poznaniu, przeklinam w duchu - dało się usłyszeć w dworcowej hali.

Największe problemy na kolei występują na trasie Rawicz-Leszno, gdzie część pociągów jest łączona w jeden.

Robimy, co możemy, by możliwie jak najszybciej umożliwić rozkładową organizację ruchu - zapewnia Radosław Śledziński z PKP PLK.

PKP ostrzega

"W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi (marznące opady, oblodzenia) na terenie całego kraju możliwe są opóźnienia oraz zmiany w kursowaniu pociągów. Prosimy o bieżące śledzenie oficjalnych komunikatów" - podało w czwartek PKP Intercity na swoim profilu na platformie X.