Pilotażowy program mający pomóc osobom zmagającym się z nietrzymaniem moczu ruszył w Poznaniu i Zaniemyślu. W wybranych toaletach publicznych pojawiły się tzw. srebrne pudełka – niewielkie pojemniki z bezpłatnymi środkami chłonnymi. Rozwiązanie ma być proste i dyskretne.

Nowy program wsparcia dla osób z nietrzymaniem moczu – pilotaż „Srebrnego Pudełka” w Wielkopolsce (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W Poznaniu i Zaniemyślu ruszył pilotażowy program "Srebrne Pudełko", oferujący bezpłatne środki chłonne w wybranych toaletach publicznych, by dyskretnie wspierać osoby zmagające się z nietrzymaniem moczu.

Inicjatywa powstała z myślą o seniorach i ma przełamywać tabu oraz bariery związane z uczestnictwem w życiu społecznym.

Po zakończeniu pilotażu model ma być dostępny dla innych miast i instytucji w Polsce.

Pudełka trafiły do czterech instytucji w Poznaniu i dwóch w Zaniemyślu, m.in. Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego, budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta i Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu przy ul. Sienkiewicza.

Pomysłodawczyniami projektu są Kinga Boguła z poznańskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Katarzyna Kicinska-Pajchrowska z Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzeby osób starszych, które często zmagają się z tym problemem.

Nietrzymanie moczu to bariera, która może zniechęcać do udziału w wydarzeniach czy korzystania z oferty instytucji - podkreślają organizatorzy. Dla wielu osób bariera ta nie ma postaci schodów, wąskich drzwi czy braku windy. Jest nią brak poczucia bezpieczeństwa, obawa, że w nagłej i nieprzewidywalnej sytuacji zabraknie dyskretnego wsparcia - mówi Kicinska-Pajchrowska.

Poznań i Zaniemyśl są pierwszymi miastami w Polsce, które testują takie rozwiązanie - poinformował Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Urzędnik wskazuje, że mogłoby to sprokurować szerszą dyskusję o dostępności i zdrowiu.

NFZ: Ponad 2 mln osób zmaga się z nietrzymaniem moczu

W trakcie pilotażu analizowane będzie m.in. zużycie środków chłonnych, opinie użytkowników i pracowników oraz skuteczność informowania o dostępności pudełek. W instytucjach pojawią się ulotki i plakaty zachęcające do rozmowy o problemie, który - jak podkreślają organizatorzy - wciąż bywa tematem tabu.

Według danych Ministerstwa Zdrowia i NFZ, z nietrzymaniem moczu w Polsce zmaga się ponad 2 mln osób, choć rzeczywista liczba może być wyższa. Problem dotyczy nawet co czwartej kobiety, a co piąty mężczyzna obserwuje u siebie kłopoty z prawidłowym oddawaniem moczu.

Po zakończeniu pilotażu "Srebrne Pudełko" zostanie udostępnione jako otwarty model, który będzie można wprowadzać w innych miastach i instytucjach. Projekt dofinansowała UE.