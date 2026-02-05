Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze było najprawdopodobniej przyczyną wypadku, do jakiego doszło w czwartek przed południem na autostradzie A2 pod Poznaniem. Jedna osoba została ranna.
Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód autostrady A2, na pasie w kierunku Warszawy.
Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierujący Fiatem Doblo jadąc skrajnym prawym pasem, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w tył poprzedzającego go Opla Zafirę. Fiat zjechał później na lewy pas i został uderzony przez nadjeżdżające Volvo.
Do szpitala, z lekkimi obrażeniami, trafił kierowca Opla.
Ruch w kierunku stolicy odbywa się jednym pasem.