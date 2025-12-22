Rozpoczyna się przetarg na projekt i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S10. Tym razem chodzi o trasę łączącą Nakło nad Notecią z węzłem Bydgoszcz Zachód na S5. Nowy fragment będzie miał długość 19,5 km i ma znacząco usprawnić komunikację w regionie.

/ GDDKiA / Materiały prasowe

Więcej ciekawych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Szczegóły inwestycji

Przetarg obejmuje niemal 20-kilometrowy odcinek, który rozpocznie się w okolicach obwodnicy Nakła nad Notecią i zakończy na węźle Bydgoszcz Zachód.

Nowa S10 będzie przebiegać na północ, równolegle do obecnej drogi krajowej nr 10, która po zakończeniu inwestycji stanie się drogą wojewódzką.

W ramach projektu przewidziano budowę dwóch węzłów: Ślesin oraz Kruszyn (Sicienko). Dodatkowo przebudowane zostaną łącznice węzła Bydgoszcz Zachód.

Kierowcy będą mogli skorzystać z dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych w Strzelewie, w tym jednego ze stacją paliw. Cały odcinek obejmie aż 22 obiekty inżynierskie.

/ GDDKiA / Materiały prasowe

Szybciej do Szczecina

Nowy fragment S10 ma skrócić czas przejazdu na trasie Szczecin - Bydgoszcz. Inwestycja poprawi także połączenie regionu z północną Wielkopolską i województwem zachodniopomorskim.



Oferty od wykonawców można składać do 23 stycznia 2026 roku.

Jak informują przedstawiciele inwestora - "zawarcie umowy z wykonawcą planujemy w III kwartale przyszłego roku, po czym nastąpi etap opracowania projektu budowlanego i procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Prace budowlane planowane są na lata 2028-2031".