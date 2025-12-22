W święta Bożego Narodzenia mieszkańcy i turyści odwiedzający Kraków będą mieli okazję zobaczyć wyjątkową żywą szopkę przy bazylice franciszkanów. To coroczne wydarzenie, które od lat gromadzi krakowian i gości, stanie się okazją do wspólnego kolędowania, modlitwy oraz spotkań z duchownymi.

Żywa szopka przy Franciszkańskiej w 2024 r. / Łukasz Gągulski / PAP

25 i 26 grudnia na skwerze przy bazylice franciszkanów w Krakowie będzie można zobaczyć żywą szopkę. Wydarzenie od lat jest okazją do wspólnego przeżywania Bożego Narodzenia m.in. poprzez kolędowanie.

Żywa szopka zostanie otwarta w czwartek, 25 grudnia, o godz. 13.30 i będzie ją można odwiedzać do piątku wieczorem.

W tym roku w zagrodach ustawionych na skwerze przy bazylice pojawią się dwie kozy, dwie owce, kucyk oraz osioł.

Kolędowanie i jasełka

W trakcie trwania wydarzenia na miejscu odbędą się koncerty kolędowe oraz tradycyjne jasełka. Franciszkanie zapraszają wszystkich do wspólnego świętowania, modlitwy oraz indywidualnych rozmów z kapłanami.

"Tym, którzy chcą się pomodlić przy okazji odwiedzin w szopce, pomocą może okazać się namiot z księgą Pisma Świętego. Można tam rozważyć Słowo Boże, dopytać o coś zakonnika czy po prostu poprosić o błogosławieństwo. Dyżur pełnimy tam my, bracia franciszkanie" – poinformował zakon.

Wielowiekowa tradycja

Tradycja organizowania żywych szopek sięga średniowiecza. Po raz pierwszy taką szopkę zorganizował w 1223 roku we włoskim Greccio św. Franciszek z Asyżu, chcąc ukazać prostotę, ubóstwo i pokorę, które towarzyszyły narodzinom Chrystusa.

W Krakowie franciszkańska żywa szopka pojawiła się po raz pierwszy w 1992 roku, kiedy to klerycy z seminarium postanowili zorganizować bożonarodzeniową inscenizację z udziałem żywych zwierząt.