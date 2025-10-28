Blisko 100 cukierni z Wielkopolski otrzymało w tym roku certyfikat wytwarzania produktu regionalnego uznawanego przez Unię Europejską. Produktem tym są oczywiście rogale świętomarcińskie.

To słodki wypiek związany z dniem św. Marcina, który wypada 11 listopada.

Od 2008 roku rogal świętomarciński jest produktem regionalnym chronionym przez Unię Europejską.

Prawdziwy rogal świętomarciński musi spełnić pewne warunki - mówi Katarzyna Mojzykiewicz z Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu.

On musi być dokładnie zrobiony, ze ściśle określoną recepturą, z dokładnie odmierzonymi surowcami, z odpowiednią ich jakością. Ja zawsze mówię, że te certyfikowane rogale świętomarcińskie są najlepsze na świecie - wskazuje ekspertka w rozmowie z RMF FM.

Jaki w takim razie powinien być dobry rogal?

Bazą do jego sporządzenia jest ciasto drożdżowe. które w pięknym procesie uszlachetniania za pomocą margaryny tworzy ciasto półfrancuskie. Dzięki temu mamy to charakterystyczne listkowanie, te piękne warstwy. Nadzienie oczywiście z białego maku, z dodatkiem tutaj orzechów, także bakalii, no i co najważniejsze wykończony pomadą, posypany orzechami - opowiedziała naszemu reporterowi Katarzyna Mojzykiewicz.

Wypiek i spożywanie rogali świętomarcińskich wiążę się z 11 listopada - dniem św. Marcina.

Obchody święta sięgają XVI wieku i są związane z końcem prac polowych w danym roku. Na cześć tego świętego nazwano główną ulicę Poznania, a uroczystości ku czci Św. Marcina są co roku obchodzone w stolicy Wielkopolski i stanowią dziedzictwo całej społeczności miasta.